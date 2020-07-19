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"جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل" تعلن الدفعة الثانية من المقبولين بمسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى

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أعلنت اليوم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1441/ 1442هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الثانية سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ(الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة التقديم" مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثلاثاء 30/ 11/ 1441هـ الموافق 21/ 07/ 2020م. ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد "آل مريح" أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق ملفاتهم تلقائيًّا. مشددًا على المرشحين في المسار الصحي بطباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات، وأيضًا يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بتلك الدفعة الدخول على الطلب، وطباعة إشعار القبول الجديد، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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