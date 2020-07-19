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وزارة البلديات توجه بإلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة

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وزارة البلديات توجه بإلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة وزارة البلديات توجه بإلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة

وزارة البلديات توجه بإلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإلزام جميع المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة.


وأمهلت الوزارة المحلات والمراكز التجارية 60 يوماً من أجل تصحيح أوضاعها وتركيب منزلق لذوي الإعاقة، وأنه في حالة مخالفة ذلك تعاقب هذه المنشأة وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.


وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي بناء على التقارير والرقابة والجولات الميدانية للفرق المختصة بالوزارة وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث اتضح عدم التزام بعض المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلق لذوي الإعاقة، رغم وجود هذا الاشتراط في بطاقة الاشتراطات البلدية الإلكترونية للأنشطة التجارية والتي نصت في الاشتراطات العامة على " الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي، حسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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