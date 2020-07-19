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"الأحوال المدنية": إتاحة "التفويض الإلكتروني" من مواطن لآخر لإنهاء خدمات عبر "أبشر"

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"الأحوال المدنية": إتاحة "التفويض الإلكتروني" من مواطن لآخر لإنهاء خدمات عبر "أبشر" "الأحوال المدنية": إتاحة "التفويض الإلكتروني" من مواطن لآخر لإنهاء خدمات عبر "أبشر"
منها استلام الهوية الوطنية وشهادة الميلاد وشريحة البيانات

قالت الأحوال المدنية،‏ إن خدمة التفويض الإلكتروني تمكن من تفويض مواطن آخر لإنهاء الإجراءات نيابة عنه، عبر "أبشر".

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": ‏"الآن بإمكانكم تفويض غيركم لإنهاء عدد من خدماتنا نيابة عنكم عبر خدمة التفويض الإلكتروني عبر أبشر".

وتابعت: "ومن الخدمات استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل أسرة، والتبليغ عن واقعة ميلاد، زواج، طلاق، وفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة بيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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