"الأحوال المدنية": إتاحة "التفويض الإلكتروني" من مواطن لآخر لإنهاء خدمات عبر "أبشر"

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منها استلام الهوية الوطنية وشهادة الميلاد وشريحة البيانات

قالت الأحوال المدنية،‏ إن خدمة التفويض الإلكتروني تمكن من تفويض مواطن آخر لإنهاء الإجراءات نيابة عنه، عبر "أبشر".

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": ‏"الآن بإمكانكم تفويض غيركم لإنهاء عدد من خدماتنا نيابة عنكم عبر خدمة التفويض الإلكتروني عبر أبشر".

وتابعت: "ومن الخدمات استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل أسرة، والتبليغ عن واقعة ميلاد، زواج، طلاق، وفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة بيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل".