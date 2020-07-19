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وزير الرياضة يرفع خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين

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وزير الرياضة يرفع خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وزير الرياضة يرفع خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين
بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية

وزير الرياضة يرفع خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله-، على صدور أمره الملكي الكريم بتعيينه نائباً لرئيس مجلـس إدارة الهيئة العليا للفروسية.

وقال "الفيصل" في تصريح صحفي بهذه المناسبة : "أعتز بهذه الثقة الملكية الكريمة، التي تعد شرفاً كبيراً لخدمة هذه الرياضة العريقة والتي تحمل تاريخاً متأصلاً في جذور المملكة العربية منذ عهد المؤسس - رحمه الله ، ولما لها من أهمية كبيرة في حضارتنا وثقافتنا في هذا الوطن الغالي، ونتطلع جميعاً في مجلس الإدارة أن نعمل لتحقيق تطلعات قيادتنا الغالية، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، اللذين يضعان هذه الرياضة العريقة وتطويرها ضمن أهم الأولويات من أجل أن تواصل الفروسية السعودية مكانتها وقيمتها محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يتواكب مع تنفيذ الخطط الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030".

وختم وزير الرياضية تصريحه قائلاً: "أهنئ الأمير بندر بن خالد الفيصل بهذه الثقة الغالية بتعيينه رئيساً لمجلس الإدارة، وللأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بتعيينه عضواً لمجلس الإدارة، ونتطلع سوياً مع بقية الإخوة والزملاء في مجلس الإدارة للإسهام في تقديم كل ما يخدم هذه الرياضة العريقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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