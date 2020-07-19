للمرة الأولى منذ 130 يوماً.. لا إصابات بكورونا في كوبا

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استمرار الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي

أعلنت كوبا، اليوم الأحد، وللمرة الأولى منذ 130 يوماً، أنها لم تسجل أي حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، مع انتقال معظم أنحاء البلاد إلى المرحلة الأخيرة من استئناف أنشطتها المعتادة، لكن مع الالتزام بوضع الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي.

وخلع فرانسيسكو دوران رئيس قسم علم الأوبئة بوزارة الصحة العامة، الذي يعلن بيان الوزارة اليومي عن مستجدات الوباء، كمامته للمرة الثانية أثناء إذاعته لهذا الخبر السعيد، بحسب "رويترز".

وخلال الأسبوع الماضي، جرى تسجيل عدد قليل من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوبا، وكلها في هافانا، ومعظم أنحاء الجزيرة الواقعة في بحر الكاريبي، والتي يقطنها 11.2 مليون نسمة، خالية من المرض منذ ما يزيد على شهر.

وسمح نظام كوبا الصحي القوي والمجتمعي، والذي تضمّن تعقّب حاملي المرض المحتملين في منازلهم وعزل المرضى والحالات المشتبه في مرضها ومخالطيهم، بإبقاء عدد الإصابات دون 2500 و87 حالة وفاة.

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