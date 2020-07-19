"المودة" تقدم 60 ألف خدمة لنحو 42 ألف أسرة

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خلال النصف الأول من العام 2020

قدمت جمعية "المودة" للتنمية الأسرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، 60.269 خدمة لقرابة 41.923 أسرة.

وقال رئيس مجلس الإدارة، المهندس فيصل السمنودي: إن "المودة" في الأداء الاجتماعي، عملت على ثمانية برامج رئيسية كان متوسط أدائها العام 88%.

وأضاف: في برنامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية كان إجمالي عدد المستفيدين 10.974 قدمت لهم 163 دورة تدريبية بواقع 1.086 ساعة تدريبية، وفي برنامج أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، كان إجمالي المستفيدات 1500 قدمت لهن 38 دورة تدريبية بواقع 710 ساعات تدريبية، وفي برنامج تأهيل مهارات المختصين كان عدد المستفيدين 216 مختصا ومختصة.

أما برنامج الحماية والإرشاد وفض النزاعات، فقال إن إجمالي عدد المستفيدين كان 6.446 قدمت لهم 6.754 جلسة استشارية، وكان متوسط نسبة الصلح 58%.

واستفاد من خدمات علاج اضطرابات الطفولة 287 طفلاً، وفي خدمات التهيئة والتدرج خدمت المودة 194 طفلاً.

وفي برنامج شمل لرعاية أبناء الأسر المنفصلة كان إجمالي عدد الأسر المستفيدة 3816 أسرة قدمت لهم 21.874 خدمة في 7 فروع بمنطقة مكة المكرمة قدمت لهم 58 استشارة قانونية وكانت 12% هي نسبة فض النزاعات بين الأسر المنفصلة.

وفي الأداء المؤسسي، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة زهير المرحومي، أن المودة حققت إنجازين مهمين في النصف الأول من العام وهي جائزة التميز في رعاية الأسرة العربية التي تنظمها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة الأسرة العربية.

كما حصلت "المودة" على المركز الثالث على مستوى المملكة في تصنيف أفضل بيئة عمل والمركز 14 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ودشنت "المودة" ست شراكات وكان متوسط نسبة أداء فريق العمل 87.5%، ونسبة مؤشر جودة الخدمات 91%، و83% هي نسبة الاستجابة عبر مركز إسعاد المستفيدين.

ولفت المشرف المالي المهندس فايز الحربي، إلى أنه في محور التوعية الأسرية قدمت المودة 34 أمسية توعوية وفي البحوث والدراسات كما قدمت أربع دراسات بحثية لها علاقة بالأسرة.