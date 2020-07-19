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تسونامي "كورونا" يضرب دمشق وحالة ذعر تصيب الأهالي

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تسونامي "كورونا" يضرب دمشق وحالة ذعر تصيب الأهالي تسونامي "كورونا" يضرب دمشق وحالة ذعر تصيب الأهالي

جي بي سي نيوز :- أظهرت إحصاءات رسمية أن معظم الإصابات بفيروس كورونا في سوريا تتركز في العاصمة دمشق.

وأوضحت وزارة الصحة في إيجاز عن توزع الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد حتى يوم أمس الجمعة أن 162 إصابة تم تسجيلها في دمشق، تليها محافظة ريف دمشق بـ 75 إصابة ثم القنيطرة بـ 29 إصابة ومثلها في حلب وعشر إصابات في كل من حماة واللاذقية، و6 إصابات في درعا و4 في السويداء، بينما لم يسجل في طرطوس وحمص سوى إصابة واحدة في كل منهما.
وتلك الإصابات هي التي ما زالت نشطة في البلاد التي تم تسجيل 496 إصابة فيها حتى يوم أمس الجمعة.

المصدر : ار تي 

جي بي سي نيوز

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