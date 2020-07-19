30 ورشة تعريفية من "الزكاة والدخل" لتوعية المكلفين بالأحكام الضريبية

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يمتد انعقادها خلال العام الميلادي الجاري إضافة للعام المقبل

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل سلسلة من ورش العمل التعريفية بالأدلة الإرشادية الخاصة بأنظمة الزكاة والضريبة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، ويمتد انعقادها خلال العام الميلادي الجاري إضافة للعام المقبل.

وأكدت الهيئة أن سلسلة الورش ستعمل على تقديم أدلتها الرسمية للتعريف بأحكام الزكاة والضرائب السارية في المملكة وهي: ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الاستقطاع، وضريبة الدخل، وتعريفهم بأبعادها ومقتضياتها، وذلك بهدف تمكين المكلفين من الامتثال الطوعي لواجباتهم الزكوية والضريبية على النحو الأمثل.

ويصل عدد الورش التعريفية لهذا العام إلى أكثر من 30 ورشة، تتناول زكاة أنشطة التمويل، وزكاة مكلفي التقديري، ودليل قطاع النقل والصناعة والاتصالات، والزراعة والتغذية والفندقة، والعقار والتشييد، وغيرها من الأدلة، إضافة إلى الضرائب بأنواعها، وستُعقد خلال الأشهر الخمسة المقبلة.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الاطلاع على جدول الورش لهذا العام والعام المقبل إلى زيارة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، أو التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو عبر البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.