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بسبب انتشار .. "يويفا" يسعى لنقل مواجهة برشلونة ونابولي

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بسبب انتشار فيروس كورونا ..

لازال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتابع الحالة الصحية في إقليم كتالونيا، بعد انتشار من جديد في بعض المناطق، مع إمكانية نقل مباراة الإياب بين برشلونة ونابولي إلى مدينة لشبونة البرتغالية.
وأكدت "سكاي سبورتس" الإنجليزية، الأحد، أن مسؤولي نابولي أبدوا قلقهم من السفر إلى مدينة برشلونة، في حال استمرار الوضع الصحي على هذا النحو خلال شهر أغسطس.
وألمح ميشيل يوفا، نائب رئيس اليويفا، إلى أنهم لديهم خطة بديلة في حالة تعذر إقامة المباراة في كامب نو، بسبب المشاكل الصحية التي ظهرت مؤخراً في كتالونيا.
الجدير بالذكر أن جميع مباريات دوري الأبطال بداية من الدور ربع النهائي ستقام في مدينة لشبونة، بعد موافقة جميع الفرق المشاركة على هذا القرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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