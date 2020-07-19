أخبار عاجلة

كلمة هامة من الرئيس السيسي للشعب فى ذكرى يوليو.. وموجز لأهم أخبار الخدمات -
8 الصبح - "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس -
8 الصبح - تحذير.: استخدام سيارة ملاكي لعملية سرقة "ماشية" بطريقة غريبة -
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 23-7-2020 -
8 الصبح - فيها حاجة حلوة.."سالي وعبده" قصة حب تتحدى الإعاقة وتنشر البهجة -
8 الصبح - أخر أخبار الفن بتاريخ 23-7-2020 -
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو -
حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ -
"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ -
العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المغرب.. تخفيف جديد لإجراءات الإغلاق الصحي لـ"كورونا"

Print
المغرب.. تخفيف جديد لإجراءات الإغلاق الصحي لـ"كورونا" المغرب.. تخفيف جديد لإجراءات الإغلاق الصحي لـ"كورونا"
السماح للفنادق باستكمال طاقتها الاستيعابية

المغرب.. تخفيف جديد لإجراءات الإغلاق الصحي لـ

أعلنت المغربية، اليوم (الأحد)، تخفيفًا جديدًا لإجراءات الإغلاق الصحي الذي فُرض في مارس (آذار) لمواجهة وباء كوفيد-19، بحيث باتت الفنادق تستطيع استعمال كل طاقتها الاستيعابية ابتداء من غدٍ.

وأوضحت الحكومة في بيان أوردته "فرانس 24" أنها قررت المرور إلى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي ابتداء من 19 يوليوز (تموز) عند منتصف الليل؛ لمواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.

ويتيح القرار للفنادق استعمال كامل طاقتها الاستيعابية، بدون تجاوز 50 في المئة في فضاءاتها المشتركة كالمطاعم والمسابح، في وقت تراهن الحكومة على السياحة الداخلية لإنقاذ القطاع الحيوي لاقتصاد البلاد من تداعيات أزمة خانقة.

ويسمح التخفيف أيضاً بإقامة التجمعات والأنشطة لأقل من 20 شخصًا، وإعادة فتح المرافق الثقافية ضمن حدود 50 بالمئة، وكذلك توسيع الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام وفق شروط. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الحكومة تصدر 10 قرارات عاجلة يبدأ تطبيقها قبل عيد الأضحى

8 الصبح - الحكومة تصدر 10 قرارات عاجلة يبدأ تطبيقها قبل عيد الأضحى

دراسة: ربع سكان نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.. هذا ما كشفته "الأجسام المضادة"

دراسة: ربع سكان نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.. هذا ما كشفته "الأجسام المضادة"

خصومات على السلع والمنتجات بمتوسط 20 % ومساهمة من الحكومة لحاملي البطاقات التموينية تتخطى الـ 12 ملي

خصومات على السلع والمنتجات بمتوسط 20 % ومساهمة من الحكومة لحاملي البطاقات التموينية تتخطى الـ 12 ملي

خطورة اللامبالاة والتهور بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا | #من_مصر

خطورة اللامبالاة والتهور بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية