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6 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة وتعافي 6814 حالة في الطائف

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6 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة وتعافي 6814 حالة في الطائف 6 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة وتعافي 6814 حالة في الطائف
سجلت 118 إصابة جديدة والإجمالي 8540

6 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة وتعافي 6814 حالة في الطائف

سجلت "الطائف" انخفاضاً في الحالات النشطة للمُصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد استمرار ارتفاع المُتعافين، حيث بلغت الحالات النشطة ممن يتلقون الرعاية الطبية 1655 حالة، في حين سجلت المحافظة ست وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتوفين بسبب الفيروس 71 وفاة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت خلال المؤتمر الخاص برصد حالات المُستجد عن تسجيل "الطائف" لـ 118 إصابة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة منذُ بدء الجائحة إلى 8540 إصابة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي 6814 حالة، بعد تسجيل المحافظة لـ195 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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