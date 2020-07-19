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ضبط ثلاثة اشخاص من منظمي "حفل مزرعة جرش"

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ضبط ثلاثة اشخاص من منظمي "حفل مزرعة جرش" ضبط ثلاثة اشخاص من منظمي "حفل مزرعة جرش"

جي بي سي نيوز:- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي وعلى اثر تداول مقطع لحفل مخالف لاوامر الدفاع والعادات والتقاليد وظهر به مجموعة كبيرة من الاشخاص ، وأُقيم في إحدى المزارع ، فقد باشروا التحقيق في المقطع و تمكنوا من تحديد موقع الحفل في احدى المزارع في محافظة جرش .
واضاف الناطق الاعلامي انه جرى كذلك القاء القبض على ثلاثة اشخاص نظموا ذلك الحفل وسيتم تحويلهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم فيما سيتم متابعة باقي الاشخاص ممن حضروا الحفل لإحالتهم للقضاء .

جي بي سي نيوز

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