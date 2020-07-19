"متحدث الصحة": انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة بنسبة 2.5% خلال أسبوع

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أكد أنه يعكس ثمار الجهود الحكومية والالتزام بالإجراءات الاحترازية

كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة بنسبة 2.5%، وعن تسجيل بوادر تراجع في تسجيل عدد الحالات المؤكدة بالفيروس. قال متحدث الصحة: إن "هذه الأمور مبشرة وتعكس ثمار الجهود الحكومية التي تبذل وتقيد أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتزامهم بالسلوكيات الصحية"، لافتًا إلى أن الانخفاض في المنحنيات يؤكد التحكم والسيطرة.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الأحد، "نشهد في الأسابيع الأخيرة استقرارًا في أعداد الحالات الحرجة، ومن الأسبوع الماضي إلى الأسبوع الحالي تم رصد تراجع بمقدار 2.5% في أعداد الحالات الحرجة المنومة بالمستشفيات، ولا يزال العدد أعلى من الـ2000 حالة ولكن المؤشر مستقر ويميل إلى التراجع". فيروس كورونا الجديد