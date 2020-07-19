هيئة حقوق الإنسان تحذر من إنتاج أو نشر أي محتوى يستغل الأطفال جنسيًا

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أكدت مراقبة الأعمال الموجهة للأطفال لضمان مراعاتها الشريعة والنظام العام

أكدت هيئة حقوق الإنسان، حظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف أو مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.

وقالت "حقوق الإنسان" عبر حسابها على موقع "تويتر": إن "التحرش بالطفل جنسياً، أو تعرضه للاستغلال الجنسي، وتعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه يعد إيذاءً أو إهمالاً".

وأضافت: "يحظر استغلال الطفل جنسياً، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول".

وأكدت أن الجهات ذات العلاقة تقوم بمراقبة الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء الموجه للطفل؛ لضمان مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية والنظام العام والآداب العامة.

وشددت على أن ‏تقوم الجهات ذات العلاقة بضمان عدم تعرض الطفل للاستغلال الجنسي أو تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية، ‏والعمل على حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وبوجه خاص حمله أو إكراهه على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع، أو استخدام الطفل أو استغلاله في الممارسات الجنسية غير المشروعة.

هيئة حقوق الإنسان