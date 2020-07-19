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تدشين عدد من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى متعب في سكاكا

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بينها تحسين وتطوير المبنى الإداري وزيادة العيادات الخارجية

تدشين عدد من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى متعب في سكاكا

دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، اليوم، عددًا من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز في مدينة سكاكا.

جاء ذلك خلال زيارته إلى المستشفى، رفقة عدد من القيادات الصحية بالمنطقة.

وتضمنت المشاريع "مركز التدريب والابتعاث، وتحسين وتطوير المبنى الإداري، زيادة عدد العيادات الخارجية، تطوير قاعات الاجتماعات وتزويدها بشاشات عرض لسهولة المناقشات الطبية، قاعات جديدة لاجتماعات الأطباء تستوعب 20 مقعدًا، تطوير مكاتب إدارة التمريض، استحداث أربع غرف انتظار بالعيادات الخارجية، تطوير البهو الداخلي للبرج الطبي، تركيب أرضيات فينيل ضد البكتريا لقسم الأشعة والإسعاف والطوارئ وبعض غرف المرضى بمساحة 2000 متر، استحداث غرف للحالات الباردة لقسم الإسعاف والطوارئ، تجديد غرف المرضى بالكامل".

وفي ختام الزيارة أثنى "الرويلي" على ما شاهده من عمل مميز ومشاريع متطورة تواكب رؤية المملكة 2030 ووفق معايير طبية عالية، مقدمًا شكره لإدارة المستشفى ومنسوبيها.

ولفت إلى أن هذه المشروعات بدعم من أمير منطقة الجوف، ونائبه، ومتابعة وزير الصحة، ضمن جهود الوزارة ممثلة في الشؤون الصحية بالمنطقة لتقديم خدمات صحية بدرجة عالية من الجودة والكفاءة والالتزام.

تدشين عدد من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى متعب في سكاكا

تدشين عدد من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى متعب في سكاكا

تدشين عدد من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى متعب في سكاكا

تدشين عدد من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى متعب في سكاكا

تدشين عدد من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى متعب في سكاكا

تدشين عدد من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى متعب في سكاكا

تدشين عدد من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى متعب في سكاكا

تدشين عدد من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى متعب في سكاكا

تدشين عدد من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى متعب في سكاكا

تدشين عدد من المشاريع التطويرية الجديدة بمستشفى متعب في سكاكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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