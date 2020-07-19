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عاد للارتفاع مجددًا.. التعافي من كورونا بالمملكة يلامس الـ 80%

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عاد للارتفاع مجددًا.. التعافي من كورونا بالمملكة يلامس الـ 80% عاد للارتفاع مجددًا.. التعافي من كورونا بالمملكة يلامس الـ 80%
بفعل الإجراءات الاحترازية الاستباقية وبعد أن انخفضت في وقت سابق لـ 68%

عاد للارتفاع مجددًا.. التعافي من كورونا بالمملكة يلامس الـ 80%

عادت خلال الأيام الماضية حالات التعافي من المستجد في للارتفاع مجددًا مقتربة من الـ 80%، حيث سجلت اليوم 78.7 بفعل الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة بعد أن انخفضت في وقت سابق لتلامس الـ 68%.

يأتي هذا فيما لم تتخط حالات الوفيات حتى الآن حاجز الـ 2486 حالة، والحالات الحرجة 2180 حالة، أي أنها لم تتخط حاجز الـ 1% من إجمالي الحالات فيما بلغت نسبة من يتلقون العلاج من الحالات النشطة حتى اليوم الـ 20%.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل (2504) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (39) حالة وفاة رحمهم الله، وتسجيل (3517) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (197,735).

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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