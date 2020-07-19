أخبار عاجلة

8 الصبح - "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس -
8 الصبح - تحذير.: استخدام سيارة ملاكي لعملية سرقة "ماشية" بطريقة غريبة -
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 23-7-2020 -
8 الصبح - فيها حاجة حلوة.."سالي وعبده" قصة حب تتحدى الإعاقة وتنشر البهجة -
8 الصبح - أخر أخبار الفن بتاريخ 23-7-2020 -
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو -
حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ -
"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ -
العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم -
ملعب ONTime -تقرير خاص عن استعدادات نادي المقاولون العرب لاستئناف الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: من يبادر بالإبلاغ عن الجريمة يُعفى من العقوبة

Print
مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: من يبادر بالإبلاغ عن الجريمة يُعفى من العقوبة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: من يبادر بالإبلاغ عن الجريمة يُعفى من العقوبة
إذا مكّن السلطات المختصة من القبض على باقي الجناة

مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: من يبادر بالإبلاغ عن الجريمة يُعفى من العقوبة

أكدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاتجار بالبشر.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعمله عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها".

وأضافت: أن "المُبلغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، والمُبلغ أثناء التحقيق جاز تخفيف عقوبته".لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ

"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ

العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم

العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

شبكة عيون الإخبارية