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سوريا.. طائرات مسيرة تستهدف مناطق نفوذ قوات وحلفائها

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سوريا.. طائرات مسيرة تستهدف مناطق نفوذ قوات الحكومة وحلفائها سوريا.. طائرات مسيرة تستهدف مناطق نفوذ قوات وحلفائها

جي بي سي نيوز :- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إنه رصد انفجارات ضربت منطقة سلمية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية وحلفائها بريف حماة الشرقي.

وذكر المرصد أنه "يرجح أن الانفجارات ناجمة عن استهداف جوي بطيران مسير على مواقع في تلك المنطقة التي يتواجد فيها مقرات ومراكز للإيرانيين والمليشيات الموالية لها".

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية والمناطق المستهدفة.

كما تحدث المرصد السوري عن انفجارات جديدة هزت مناطق نفوذ القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في ريف دير الزور صباح السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وكشف أنه "سمع دوي 6 انفجارات عنيفة في ريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، دون معرفة طبيعتها".

وكان المرصد السوري أفاد الجمعة بأن انفجارات عنيفة ضربت مناطق نفوذ القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها، بالقرب من الحدود السورية – العراقية.

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات، فيما إذا كانت قصف جوي جديد استهدف الإيرانيين، أو تفجيرات أخرى.

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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