"جونسون": لن أعيد فرض حجر "كورونا" إلا كحل أخير

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اعتبر اللجوء إليه أشبه بالردع النووي

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مقابلة مع صحيفة ديلي تلغراف اليوم (الأحد)، أنه لن يلجأ إلى إعادة فرض الحجر الصحي إلا كحل أخير لاحتواء وباء "كوفيد-19".

وقال "جونسون" لـ"ديلي تلغراف" في مقابلة تأتي في الذكرى الأولى لتوليه منصبه: "لا يمكنني التخلي عن الحجر، كما لا يمكنني التخلي عن الردع النووي".

وأضاف: "لكن الأمر أشبه بالردع النووي، بالتأكيد لا أريد استخدامه، ولا أعتقد أننا سنجد أنفسنا في مثل هذا الموقف مرة أخرى"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتعد بريطانيا من أكثر الدول تضررًا من الوباء، وقد سجلت أكثر من 45 ألف وفاة، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا.

وتأثر الاقتصاد بشكل خاص، ويأمل رئيس الوزراء، الذي بدأ رفع العزل تدريجيًا، بتجنب اللجوء إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة من جديد على المستوى الوطني.رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون