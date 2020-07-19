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"العبدالعالي": التزام الناس أسهم بشكل كبير في تراجع حالات الإصابة بـ#كورونا

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"العبدالعالي": التزام الناس أسهم بشكل كبير في تراجع حالات الإصابة بـ#كورونا "العبدالعالي": التزام الناس أسهم بشكل كبير في تراجع حالات الإصابة بـ#كورونا
أعلن خلال الإيجاز الدوري عن استقرار في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات

أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن استقرار في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع، مبيناً أن المملكة تشهد استقراراً وتراجعاً في حالات الإصابة بفيروس #كورونا، كاشفاً عن انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة بنسبة 2.5%.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة اليوم الأحد: التزام الناس أسهم بشكل كبير في تراجع حالات الإصابة بفيروس #كورونا، ولم يثبت علمياً أن ينتقل عبر الطعام.متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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