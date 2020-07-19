★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- ناشدت عائلة الشاب الأردني، سمير محمد جميل طوالبة، الجهات المعنية في المساعدة بالعثور عليه بعد فقدانه في أحد الأنهار بولاية كاليفورنيا الأميركية الأسبوع الماضي.

وقال فارس الطوالبة، شقيق الشاب سمير، البالغ من العمر 30 عاما اليوم الجمعة، إنهم “تبلغوا بفقدانه في نهر “kern river” شمال مدينة لوس أنجلوس وبالتحديد مدينة بيكرسفيلد في ولاية كاليفورنيا الثلاثاء الماضي” ، وفق الغد .

وأشار إلى أن عمليات البحث عنه لا تزال جارية دون العثور عليه.

وذكر أن شقيقه يعمل في الولايات المتحدة منذ العام 2014، وأنه كان وقت الحادثة يتنزه مع صديقه قرب النهر قبل أن يفقد أثره.