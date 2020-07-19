6823 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة

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خلال 6 عيادات مخصّصة لخدمة كل من يشعر بالأعراض

أوضحت "صحة بيشة" أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة بلغ 6823 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وبيّنت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من "مركز صحي مخطط1، ومستشفى العلاية العام، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام 24 ساعة، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي خثعم 16 ساعة."

تجدر الإشارة إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن بيشة