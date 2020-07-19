أخبار عاجلة

8 الصبح - "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس -
8 الصبح - تحذير.: استخدام سيارة ملاكي لعملية سرقة "ماشية" بطريقة غريبة -
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 23-7-2020 -
8 الصبح - فيها حاجة حلوة.."سالي وعبده" قصة حب تتحدى الإعاقة وتنشر البهجة -
8 الصبح - أخر أخبار الفن بتاريخ 23-7-2020 -
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو -
حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ -
"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ -
العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم -
ملعب ONTime -تقرير خاص عن استعدادات نادي المقاولون العرب لاستئناف الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أبها.. عملية نوعية تنقذ عين طفل تعرض لجروح قطعية وتهتك بالقناة الدمعية

Print
أبها.. عملية نوعية تنقذ عين طفل تعرض لجروح قطعية وتهتك بالقناة الدمعية أبها.. عملية نوعية تنقذ عين طفل تعرض لجروح قطعية وتهتك بالقناة الدمعية
استغرقت ساعة كاملة وأسهم التدخل الطبي السريع في عدم حدوث مضاعفات

أبها.. عملية نوعية تنقذ عين طفل تعرض لجروح قطعية وتهتك بالقناة الدمعية

نجح فريق طبي مختص في قسم طب وجراحة العيون بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية طبية دقيقة؛ لإنقاذ "عين" طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات، وذلك بعد تعرضه لجروح قطعية عميقة أدت إلى قطع وتهتك في القناة الدمعية والجفن السفلي من العين اليسرى.

وتفصيلاً، أجرى الفريق الطبي المختص العملية بواسطة تقنية (mini monoka)، والتي تعمل على إعادة الجفن ومجرى الدمع لوضعه الطبيعي، وذلك بقيادة استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد البارقي، وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- واستغرقت مدة العملية ساعة كاملة، كما أسهم التدخل الطبي السريع في عدم حدوث مضاعفات للحالة.

بدوره ثمن مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، الدعم الكبير والمتواصل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض عسيري، ومتابعة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح، حيث أصبحت هذه العلميات تجرى في المنطقة بدلاً من الحاجة لتحويلها إلى مراكز متخصصة.فريق طبي مستشفى أبها للولادة والأطفال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ

"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ

العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم

العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

شبكة عيون الإخبارية