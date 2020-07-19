لاجئ رواندي .. فرنسا تقبض على مشتبه بحريق كاتدرائية نانت

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آخر شخص أغلق المبنى مساء الجمعة

قبضت السلطات الفرنسية على رجل يبلغ من العمر 39 عامًا على صلة بحريق في كاتدرائية مدينة نانت بغرب البلاد، أدى لتحطم زجاج نوافذها الملون ودمر آلة العزف الكنسي الرئيسية في المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، بحسب ما ذكر تلفزيون "إل.سي.إي" الفرنسي اليوم (الأحد).

ونقل التلفزيون عن المدعي العام بيير سين، أن الرجل لاجئ رواندي يعمل متطوعًا في الكاتدرائية، وكان مسؤولاً عن إغلاق المبنى مساء الجمعة، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "سين" أن الرجل محتجز لتوضيح تناقضات حول مواعيد عمله.

وكان المدعي العام قد ذكر أمس أن ثلاثة حرائق اندلعت في الموقع وأنه لم تكن هناك علامات على اقتحامه.

واندلعت النيران داخل الكاتدرائية في الصباح الباكر، وتصاعدت ألسنة ضخمة من اللهب داخل المبنى قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق وإخماده تمامًا بعد ظهر أمس.فرنسا مدينة نانت