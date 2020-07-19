أخبار عاجلة

8 الصبح - "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس -
8 الصبح - تحذير.: استخدام سيارة ملاكي لعملية سرقة "ماشية" بطريقة غريبة -
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 23-7-2020 -
8 الصبح - فيها حاجة حلوة.."سالي وعبده" قصة حب تتحدى الإعاقة وتنشر البهجة -
8 الصبح - أخر أخبار الفن بتاريخ 23-7-2020 -
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو -
حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ -
"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ -
العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم -
ملعب ONTime -تقرير خاص عن استعدادات نادي المقاولون العرب لاستئناف الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لاجئ رواندي .. فرنسا تقبض على مشتبه بحريق كاتدرائية نانت

Print
لاجئ رواندي .. فرنسا تقبض على مشتبه بحريق كاتدرائية نانت لاجئ رواندي .. فرنسا تقبض على مشتبه بحريق كاتدرائية نانت
آخر شخص أغلق المبنى مساء الجمعة

لاجئ رواندي .. فرنسا تقبض على مشتبه بحريق كاتدرائية نانت

قبضت السلطات الفرنسية على رجل يبلغ من العمر 39 عامًا على صلة بحريق في كاتدرائية مدينة نانت بغرب البلاد، أدى لتحطم زجاج نوافذها الملون ودمر آلة العزف الكنسي الرئيسية في المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، بحسب ما ذكر تلفزيون "إل.سي.إي" الفرنسي اليوم (الأحد).

ونقل التلفزيون عن المدعي العام بيير سين، أن الرجل لاجئ رواندي يعمل متطوعًا في الكاتدرائية، وكان مسؤولاً عن إغلاق المبنى مساء الجمعة، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "سين" أن الرجل محتجز لتوضيح تناقضات حول مواعيد عمله.

وكان المدعي العام قد ذكر أمس أن ثلاثة حرائق اندلعت في الموقع وأنه لم تكن هناك علامات على اقتحامه.

واندلعت النيران داخل الكاتدرائية في الصباح الباكر، وتصاعدت ألسنة ضخمة من اللهب داخل المبنى قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق وإخماده تمامًا بعد ظهر أمس.فرنسا مدينة نانت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ

"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ

العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم

العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

شبكة عيون الإخبارية