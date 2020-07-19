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الأربعاء وبرئاسة سعودية.. وزراء الاقتصاد الرقمي بمجموعة الـ20 يناقشون التقنيات ودورها

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الأربعاء وبرئاسة سعودية.. وزراء الاقتصاد الرقمي بمجموعة الـ20 يناقشون التقنيات ودورها الأربعاء وبرئاسة سعودية.. وزراء الاقتصاد الرقمي بمجموعة الـ20 يناقشون التقنيات ودورها
يطرحون مواضيع الذكاء الاصطناعي والمدن التي تركز على الإنسان وتدفق البيانات

الأربعاء وبرئاسة سعودية.. وزراء الاقتصاد الرقمي بمجموعة الـ20 يناقشون التقنيات ودورها

يعقد وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين اجتماعاً وزارياً تحت رئاسة المملكة العربية لمجموعة العشرين خلال الفترة 22 - 23 يوليو 2020؛ وذلك لاستكمال النقاشات المتعلقة بدور التقنيات الرقمية في الاستعداد للتعافي وضمان متانة أقوى للتصدي للأزمات في المستقبل.


وسيناقش الوزراء مواضيع الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية التي تركز على الإنسان، وتدفق البيانات، والأمن في الاقتصاد الرقمي، وقياس الاقتصاد الرقمي، والتواصل العالمي.


ومن المتوقع أن يعقد كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لإبراز نتائجه، من بينها أجندة الاقتصاد الرقمي في إعلان القادة في قمتهم التي ستُعقد في شهر نوفمبر 2020.


وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.orgقمة مجموعة العشرين بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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