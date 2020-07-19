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بعد المتداول.. "تعليم عسير": لا علاقة لنادي الجمعية الكشفية بفعاليات مخيمنا

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بعد المتداول.. "تعليم عسير": لا علاقة لنادي الجمعية الكشفية بفعاليات مخيمنا بعد المتداول.. "تعليم عسير": لا علاقة لنادي الجمعية الكشفية بفعاليات مخيمنا
شددت عبر متحدثها الرسمي على استقاء المواد من مصادرها ونسبة ما يتم لمنفذها

بعد المتداول..

أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، على لسان متحدثها الرسمي محمد بن مانع آل يحيى، أن ما تم تداوله في بعض الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: "انطلاق فعاليات المعسكر الكشفي التطوعي لنادي جمعية الكشافة العربية تحت شعار (صيفكم كشفي 2020) تضمن معلومات خاطئة ومصادرة لجهودها".

وأوضح أن الإدارة، ممثلة في النشاط الكشفي للبنين والبنات، نفذت مخيماً كشفياً بممشى الروضة بأبها بدءاً من يوم الأربعاء 17 / 11 / 1441هـ، حتى يوم الخميس 25 / 11 / 1441هـ، برعاية من مدير عام التعليم في المنطقة، وذلك في إطار برامج الإدارة لتفعيل مبادرة "حُسن الوفادة" في نسختها الثانية، ولا علاقة لنادي جمعية الكشافة السعودية في أبها بالمخيم، كما تضمن الخبر المنشور انطلاق فعالية النادي في اليوم الذي اختتمت فيه فعاليات المخيم الكشفي التابع للإدارة.

وشدد "آل يحيى" على ضرورة استقاء المواد الإعلامية من مصادرها الرسمية، وأهمية نسب الفعاليات إلى الجهات المنفذة لها نظاماً.الإدارة العامة للتعليم منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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