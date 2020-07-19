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بيشة.. تصريف 6 ملايين متر مكعب من مياه سد وادي "تبالة"

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بيشة.. تصريف 6 ملايين متر مكعب من مياه سد وادي "تبالة" بيشة.. تصريف 6 ملايين متر مكعب من مياه سد وادي "تبالة"
لتغذية الآبار الجوفية والاستفادة من المخزون في ري المزارع

بيشة.. تصريف 6 ملايين متر مكعب من مياه سد وادي

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة اليوم، بوابات سد وادي "تبالة"؛ لتصريف ستة ملايين متر مكعب من مياه السد الواقع غرب محافظة بيشة؛ وذلك لتغذية الآبار الجوفية في بطون الأودية وعلى ضفافها، والاستفادة من المخزون في ري مزارع النخيل المنتشرة على ضفافه.

وكان الفرع قد أطلق الأسبوع الماضي، كمية تُقَدّر بـ200 ألف متر مكعب من سد "القوباء" لسقيا المزارع وتغذية الآبار المنتشرة على ضفاف الوادي.

يُذكر أن سد وادي "تبالة" يحتجز حاليًا 26 مليون متر مكعب من المياه.وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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