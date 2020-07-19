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القطيف.. إغلاق ٥ محلات ومصادرة 395 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر

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القطيف.. إغلاق ٥ محلات ومصادرة 395 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر القطيف.. إغلاق ٥ محلات ومصادرة 395 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر
خلال جولات فِرَق الأمانة للتأكد من الالتزام بالقرارات النظامية والاحترازية

القطيف.. إغلاق ٥ محلات ومصادرة 395 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر

نفّذت أمانة الشرقية -ممثلة في بلدية محافظة القطيف- الأسبوع الماضي، ١٥٢ جولة رقابية استهدفت المحلات التجارية والغذائية، أسفرت عن إغلاق ٥ محلات تجارية ومصادرة ٣٩٥ كجم مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن الفِرَق الرقابية زارت 978 منشأة غذائية وتجارية في محافظة القطيف؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات النظامية والاحترازية.

وأبان أن المخالفات المرصودة، تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر؛ مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.أمانة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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