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مسابقة.. صمم مرحاضًا لرواد الفضاء واكسب 35 ألف دولار

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مسابقة.. صمم مرحاضًا لرواد الفضاء واكسب 35 ألف دولار مسابقة.. صمم مرحاضًا لرواد الفضاء واكسب 35 ألف دولار
أطلقتها "ناسا" للكبار والصغار.. والتقديم حتى 17 أغسطس

مسابقة.. صمم مرحاضًا لرواد الفضاء واكسب 35 ألف دولار

ترغب وكالة ناسا، في بناء مرحاض أفضل لرواد الفضاء في رحلتها القادمة "أرتميس" إلى القمر، المقرر لها عام 2024، وتريد من الجمهور المساعدة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وأعلنت الوكالة عن "تحدي المرحاض على القمر Lunar Loo"، وهي مسابقة تهدف للحصول على اقتراحات الجمهور من جميع أنحاء العالم بشأن تطوير الحمام، وتبلغ قيمة جوائزها 35 ألف دولار.

*مشكلة المرحاض

وحسب موقع قناة "الحرة"، توجد مجموعة من الصعوبات تواجه أي شخص يستخدم المرحاض في الفضاء مثل كيفية التقاط المياه، وتحتوي محطة الفضاء الدولية على مرحاض تم تركيبه في التسعينيات؛ لكن من الصعب استخدامه الآن، وأدى في بعض الأحيان إلى فوضى ورائحة كريهة.

وسيتم تركيب مرحاض جديد هو "Universal Waste Management System Syste " هذا العام؛ لكنه مصمم فقط للجاذبية الصغرى للفضاء، وليس للقمر، وستحتاج وكالة ناسا إلى مرحاض يمكن استخدامه على سطح القمر أيضًا.

*المسابقة مفتوحة للجميع

وتدعو الوكالة الجمهور الراغبين في المشاركة، لمعرفة كيفية التقاط مياه الصرف الصحي والروائح في كل من الجاذبية الصغرى وعلى القمر، وتأمل الوكالة أن تشجع قيمةُ الجائزة التي سيتم توزيعها على الفائزين، على تقديم أساليب مختلفة بشكل جذري لمشكلة تصريف واحتواء الفضلات البشرية.

* آخر ميعاد للتقدم

وأكدت الوكالة أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى 17 أغسطس، ويمكن للأطفال المشاركة في المسابقة، لتقديم اقتراحاتهم بشأن الحمام القمري، وسيتم الإعلان عن الفائزين البالغين في 30 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن الفائزين الأصغر سنًّا في 20 أكتوبر.

وسيتم تقييم المقترحات من حيث الجودة، والجدوى، واحتمال تطوير التصميم في غضون العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، وابتكارها.

* الشروط والاشتراك

لمعرفة شروط المسابقة وكيفية الاشتراك، على الرابط التالي:

https://www.herox.com/LunarLooوكالة ناسا للفضاء أرتميس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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