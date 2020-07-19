حالة تستمر حتى 8 مساء.. أمطار غزيرة وأتربة مثارة على جازان

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الأرصاد: تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما نبهت الهيئة من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظتي الدرب وفرسان.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.حالة الطقس الأرصاد جازان