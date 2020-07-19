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تربية نجران تنفّذ أكثر من 6533 عملية إلكترونية و1029 جلسة افتراضية

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تربية نجران تنفّذ أكثر من 6533 عملية إلكترونية و1029 جلسة افتراضية تربية نجران تنفّذ أكثر من 6533 عملية إلكترونية و1029 جلسة افتراضية
بلغ المتوسط الأسبوعي لحضور الطلاب للجلسات الافتراضية 1808 طلاب

تربية نجران تنفّذ أكثر من 6533 عملية إلكترونية و1029 جلسة افتراضية

نفّذت كلية التربية بجامعة نجران، أكثر من 6533 عملية إلكترونية خلال الفصل الصيفي.

وتَضَمّن التقرير الذي أصدرته الكلية تنفيذ 1029 جلسة افتراضية بواقع 1270 ساعة، كما شَمِلَ التقرير 1168 مادة تعليمية؛ فيما بلغ المتوسط الأسبوعي لحضور الطلاب والطالبات للجلسات الافتراضية 1808 طلاب وطالبات.

وبلغ عدد التكليفات 362 تكليفًا، و126 اختبارًا؛ بينما بلغ عدد الإعلانات المرسلة للطلاب 599 إعلانًا، وبلغ عدد المنتديات المنشأة 171 منتدى.

وأكد عميد كلية التربية الدكتور محمد الحازمي، حرص الكلية على استمرار العملية التعليمية والتدريسية للطلاب والطالبات من خلال أنظمة التعلم الإلكتروني التي وفرتها الجامعة، ومن خلال تقديم الدعم الفني والتقني المستمر لأعضاء وعضوات هيئة التدريس فيما يخص أنظمة التعلم الإلكتروني، ومتابعة سير العملية التعليمية في الأقسام الأكاديمية.جامعة نجران الفصل الصيفي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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