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دوريات شرطة الأفلاج تُكَرّم "الدوسري" بعد موقفه بواقعة "المتحرش بالمتسوقات"

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دوريات شرطة الأفلاج تُكَرّم "الدوسري" بعد موقفه بواقعة "المتحرش بالمتسوقات" دوريات شرطة الأفلاج تُكَرّم "الدوسري" بعد موقفه بواقعة "المتحرش بالمتسوقات"
دفعته غيْرته للإبلاغ عن المقيم العربي.. العرجاني: ما فعله واجب وطني وديني

دوريات شرطة الأفلاج تُكَرّم

كرّم مدير دوريات شرطة محافظة الأفلاج رئيس رقباء الدكتور عبدالهادي بن فهاد العرجاني، بمكتبه اليوم الأحد، الشاب أنس الدوسري الذي دفعته غيرته للإبلاغ عن قيام زميله من جنسية عربية بالتحرش بالمتسوقات بأحد المحلات التجارية بالمحافظة.

وثمّن "العرجاني" للدوسري موقفه النبيل الذي ينم عن غيرته تجاه دينه ووطنه؛ مشيرًا إلى أن ذلك العمل واجب وطني وديني وعلى الجميع التكاتف وتسخير جهودهم لخدمة وطنهم وإبلاغ الجهات المختصة دون تردد عن أي تجاوز.

وكانت دوريات شرطة محافظة الأفلاج -بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة الأفلاج- قد باشرت نهاية الأسبوع المنصرم بلاغًا عن قيام مقيم عربي يعمل بأحد المحلات التجارية بالمحافظة، بالتحرش بالمتسوقات.

وعلى الفور تم مباشرة البلاغ، وضبط المقيم وتحويله للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال اللازم بحقه.

شرطة محافظة الأفلاج المتحرش بالمتسوقات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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