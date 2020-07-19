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ملعب ONTime -تقرير خاص عن استعدادات نادي المقاولون العرب لاستئناف الدوري
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الخميس 23 يوليو 2020 10:38 صباحاً
8 الصبح - عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو وعيد الأضحى
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الخميس 23 يوليو 2020 10:20 صباحاً
8 الصبح - أسعار الذهب والخضراوات ومواعيد القطارات بتاريخ 23/7/2020
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الخميس 23 يوليو 2020 10:20 صباحاً
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 23/7/2020
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الخميس 23 يوليو 2020 10:20 صباحاً
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 22/7/2020 | الحلقة الكاملة
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الخميس 23 يوليو 2020 10:20 صباحاً
تفاصيل خصم ألف جنيه من أسعار السلع على بطاقات التموين وتخفيضات المصانع بموجب المبادرة الرئاسية
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الخميس 23 يوليو 2020 10:19 صباحاً
أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل
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الخميس 23 يوليو 2020 10:17 صباحاً
جامعة "الحفر" تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا
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الخميس 23 يوليو 2020 10:17 صباحاً
"أمين الجوف" يوقّع 11 عقدًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز خمسة ملايين ريال
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الخميس 23 يوليو 2020 10:17 صباحاً
رحلات الموت عبر ليبيا.. حين يلعب "أردوغان" مع أوروبا بنفس الورقة!
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الخميس 23 يوليو 2020 10:17 صباحاً
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مستشفى متنقل مزود بغرف عمليات لتقديم خدمات طبية في مناطق الحروب | 4تك
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BBC News عربي
الأحد 19 يوليو 2020 11:16 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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