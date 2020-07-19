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أمير الجوف يوجه بإنشاء "سوق حراج تمور الجوف" بمدينة سكاكا

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أمير الجوف يوجه بإنشاء "سوق حراج تمور الجوف" بمدينة سكاكا أمير الجوف يوجه بإنشاء "سوق حراج تمور الجوف" بمدينة سكاكا
الشرعان: يأتي تجسيدًا لرؤية حكومتنا الرشيدة في دعم قطاع التمور

أمير الجوف يوجه بإنشاء

وجّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمانة المنطقة بإنشاء "سوق حراج تمور الجوف" بمدينة سكاكا؛ لتسويق تمور الرطب لمزارعي المنطقة مع بداية نزول الإنتاج.

وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان: "إن توجيه أمير المنطقة يأتي تجسيدًا لرؤية حكومتنا الرشيدة في دعم قطاع التمور، واهتمامه بمنتجات مزارعي المنطقة من التمور وإيجاد نافذة تسويقية حقيقية وطرق متنوعة لعرض منتج الرطب وارتباط المنطقة بالنخلة وأصنافها المتميزة، وسهولة حصول المستهلك أيضًا على أنواع الرطب التي تكتنزها منطقة الجوف".

وأكد المهندس "الشرعان" أن التمور تمثل اليوم رافدًا اقتصاديًّا مهمًّا للمملكة، والاهتمام بها والعمل على تنميتها يترجم أحد أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030 بتنويع مصادر الدخل ورفع نسبة الصادرات .

وأوضح أن الموقع سيكون جاهزًا -بإذن الله- قبل بداية موسم الرطب في المنطقة، من خلال تخصيص سوق "حراج تمور الجوف" بجوار دوار المغازل، وستعمل الأمانة على توفير أماكن للباعة من خلال إنشاء موقع خاص بساحة السوق للدلالين، وتخصيص مداخل خاصة لسيارات الباعة ومرتادي السوق.

وأعرب المهندس عاطف الشرعان عن شكره للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ونائبه، على اهتمامهم بمشاريع المنطقة وتلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل لكل ما يتعلق بمتطلبات المنطقة من مشاريع وخدمات.الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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