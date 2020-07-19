شاهد.. مـدير صـحة بيـشة يقف على تجهيز مستشفى سبت العلاية الجديد

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اطّلع على سير العمل ووجّه بإجراء تعديلات على بعض الأقسام

وقف مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني"، على سير العمل لتجهيز وتأثيث مستشفى سبت العلاية الجديد.

واستهل الشهراني، زيارته بعقد اجتماع بمقر المستشفى الجديد حضره المساعد للشؤون الهندسية المهندس صالح خبتي، والمساعد للخدمات المساعدة محمد يحيى آل قمشة، ومدير مستشفى سبت العلاية، ومجموعة من رؤساء أقسام المستشفى ومدير الموقع التابع لشركة اندكو القائم بتنفيذ مشروع المستشفى، ومدير الموقع التابع لشركة سراكو القائم بأعمال الصيانة والنظافة وأعمال الصيانة الطبية وغير الطبية، ومجموعة من المهندسين بقسم الشؤون الهندسية بالمديرية.

وتم استعراض ومناقشة الخطة التشغيلية للمستشفى وما تم إنجازه من تسليم الأنظمة وكذلك نسبة التوريد للأجهزة الطبية وغير الطبيبة والأثاث الطبي وغير الطبي وكذلك الأقسام.

وقام "الشهراني"، ترافقه مجموعة العمل التي حضرت الاجتماع بجولة تفقدية على جميع أقسام المستشفى بدأت بقسم الإدارة اطّلع خلالها على ما تم تنفيذه من أعمال تحسين بيئة العمل التي تمت التوصية بها سابقاً، كما تم الوقوف علي العيادات الخارجية.

ووجه "الشهراني"، بضرورة البدء بعمل خطة بيئة عمل ذات جودة عالية في غرف العيادات الخارجية وأماكن الانتظار بجميع العيادات، وشملت الجولة عدداً من الأقسام المختبر، الأشعة، الصيدلية.

وطالب ببعض التعديلات الخاصة في أماكن الانتظار وتوفير بيئة عمل مناسبة بمواصفات عالية الجودة، تلت ذلك زيارة قسم الطوارئ وتم التوجيه ببعض التعديلات والإضافات بقسم الطوارئ لضمان تطبيق معايير مكافحة العدوى على أن يتم عمل مخطط من قبل الشؤون الهندسية يعرض على متخصصين بقسم مكافحة العدوى وطب الطوارئ لإبداء مرئياتهم حول هذه التعديلات والإضافات ليتم اعتماد المخطط النهائي لقسم الطوارئ.

وفي نهاية الزيارة تم عقد اجتماع لمناقشة كل ما تم الاطلاع عليه أثناء الجولات مع أعضاء اللجنة المرافقين وأعضاء فريق العمل بهدف توزيع الأدوار والمهام ووضع فترة زمنية محددة لإنجاز المطلوب من الأعمال حسب كل قسم.

وأوضح الشهراني، أن تشغيل مستشفى سبت العلاية يحظى بمتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وبدعم من وزير الصحة، والعمل يسير وفق الخطة المعدة له مسبقًا ضمن مستهدفات صحة بيشة.

واختتم الشهراني، الزيارة بكلمة شكر وتقدير لإدارة المستشفى وجميع العاملين وكذلك شكره وتقديره لجميع المساعدين ومديري الإدارات بالمديرية المكلفين بالخطة التشغيلية للمستشفى متمنيًا للجميع التوفيق والسداد لإنجاز هذا المشروع لما فيه من تحقيق نقلة نوعية للخدمات الصحية لأهالي محافظة بلقرن والذي يعد أول اهتماماتهم وطموحهم خلال هذا العام 2020.

مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني