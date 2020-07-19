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استمرارًا للحرب بين الجانبين.. تويتر يحذف تغريدة جديدة لـ""

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استمرارًا للحرب بين الجانبين.. تويتر يحذف تغريدة جديدة لـ"ترامب" استمرارًا للحرب بين الجانبين.. تويتر يحذف تغريدة جديدة لـ""
بدعوى حماية حقوق النشر في واقعة متكررة خلال الفترة الأخيرة

استمرارًا للحرب بين الجانبين.. تويتر يحذف تغريدة جديدة لـ

استمرارًا للحرب الدائرة بين الجانبين، واصَلَ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حذف تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد .

وحذفت شركة تويتر تسجيلًا مصورًّا، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشره، وقالت الشركة إنها اتخذت هذا الإجراء بعدما تَلَقّت شكوى من مالك حقوق النشر.

واختفى التسجيل المصور، الذي يتضمن موسيقى من فرقة "لينكين بارك"، من على حساب تويتر الخاص بترامب، في وقت متأخر، أمس السبت، مع إخطار يقول: "تم تعطيل هذه الوسائط بناء على بلاغ مقدم من مالك حقوق النشر"؛ بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وحذفت شركة تويتر التسجيل المصور الذي أعاد نشره ترامب من مدير وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض دان سكافينو، بعدما تَلَقّت إشعارًا يستند لقانون حقوق النشر من شركة "ماشين شوب إنترتينمنت"، بحسب قاعدة بيانات لومين التي تجمع طلبات إزالة المواد عبر الإنترنت.

وشركة ماشين شوب مملوكة لفرقة الروك لينكين بارك؛ وفقًا لما تقوله صفحتها على موقع "لينكد إن".

وقال ممثل لتويتر في بيان بالبريد الإلكتروني: "نستجيب لشكاوى حقوق النشر السليمة التي يرسلها إلينا ملاك حقوق النشر أو ممثلوهم المعتمدون".

ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعقيب.تويتر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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