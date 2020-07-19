"مدني النماص" يخمد حريقاً بمنطقة جبلية وعرة بقرية القفعة

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نشب في مجموعة أشجار.. وشيول البلدية فتح ممرات لوصول الآليات

تمكن رجال الدفاع المدني بالنماص، أمس السبت، من إخماد حريق وقع في جبال بقرية القفعة شمال النماص أمس السبت.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص، مساء يوم السبت، الموافق ١٤٤١/١١/٢٧هـ، الساعة (١٢:٠٥)م، عن حريق في أشجار وأعشاب (بجبال بقرية القفعة - شمال النماص) وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وبالوصول وجد أن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية وعرة تقدر مساحته بنحو (١٠٠×٩٠٠)م٢ تمت مباشرة الحالة بوساطة الفرق المشاركة والبدء بعملية المكافحة يدوياً.

وأضاف السيد، أنه نظراً لشدة الرياح التي ساعدت في اتساع مكان الحريق فقد تمت الاستعانة بشيول البلدية لفتح ممرات لوصول الآليات حيث تم سحب أفرع المياه بمسافة تقدر بنحو ٩٠٠ متر ومحاصرة الحريق وإخماده بوساطة الفرق وشارك في ذلك فريق ساعد التطوعي، وتم تفتيش الموقع بعدها للتأكد من عدم وجود بقايا للنار فيما تم إبقاء فرقة للتمركز بالموقع لمراقبة الوضع تحسباً لأي طارئ.

الدفاع المدني