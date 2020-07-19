أخبار عاجلة

ملعب ONTime -تقرير خاص عن استعدادات نادي المقاولون العرب لاستئناف الدوري -
8 الصبح - عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو وعيد الأضحى -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضراوات ومواعيد القطارات بتاريخ 23/7/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 23/7/2020 -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 22/7/2020 | الحلقة الكاملة -
تفاصيل خصم ألف جنيه من أسعار السلع على بطاقات التموين وتخفيضات المصانع بموجب المبادرة الرئاسية -
أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل -
جامعة "الحفر" تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا -
"أمين الجوف" يوقّع 11 عقدًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز خمسة ملايين ريال‎ -
رحلات الموت عبر ليبيا.. حين يلعب "أردوغان" مع أوروبا بنفس الورقة! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" تتفاعل

Print
"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" تتفاعل "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" تتفاعل
دعت الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والحجرة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 7 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.الباحة أمطار حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ

"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ

العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم

العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

شبكة عيون الإخبارية