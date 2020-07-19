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المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة.. مساء غد

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المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة.. مساء غد المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة.. مساء غد
رجت ممّن يراه بالعين المجردة أو بالمناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه

المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة.. مساء غد

دعت المحكمة العليا إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء يوم غد الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدّي لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.المحكمة العليا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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