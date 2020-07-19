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"#لا_تأجلها".. "الصحة" تنصح بعدم تأجيل تطعيمات الأطفال

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"#لا_تأجلها".. "الصحة" تنصح بعدم تأجيل تطعيمات الأطفال "#لا_تأجلها".. "الصحة" تنصح بعدم تأجيل تطعيمات الأطفال
من الإجراءات الاحترازية ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية

دعت وزارة الصحة جميعَ أولياء الأمور إلى الحفاظ على صحة الأبناء؛ وذلك بعدم تأجيل التطعيمات.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على "تويتر" ضمن حملتها التوعوية "#لا_تأجلها"، أن التطعيمات تُعَد من الإجراءات الاحترازية الأساسية لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية، وأن تأخير تطعيمات الطفل يُعَرّضه لاحتمالية إصابته بأمراض خطيرة.

وأهابت "الصحة" بالجميع، المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب إلى منازلهم بواسطة تطبيق "موعد"، أو الاتصال على مركز الاتصال 937؛ مؤكدةً أن المنشآت الصحية تلتزم المعايير الوقائية الخاصة بمكافحة العدوى.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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