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هطولات وسيول ورياح في توقعات "الحصيني" لـ"أجواء 48 ساعة": هنا مناطقها

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هطولات وسيول ورياح في توقعات "الحصيني" لـ"أجواء 48 ساعة": هنا مناطقها هطولات وسيول ورياح في توقعات "الحصيني" لـ"أجواء 48 ساعة": هنا مناطقها
شرَح الحالة وقال بتفاوت أماكن الأمطار.. خفيفة لغزيرة وختم بـ"إلا أن يصرفها الله"

هطولات وسيول ورياح في توقعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة خلال الـ48 ساعة القادمة.

وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر" صباح الأحد: "متوقع خلال 48 ساعة القادمة من اليوم الأحد 28/ 11/ 1441هـ إلى مساء غد الاثنين -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة على مناطق: (نجران، وجازان، وعسير، والباحة، وسلطنة عمان، والإمارات، واليمن)، تمتد إلى جنوب منطقتي الرياض والشرقية.

وتابع: "فرصة جريان أودية وسيول على أجزاء من مناطق نجران ومرتفعات عسير وجازان وشرقها، وأجزاء من سلطنة عمان واليمن وجنوب الإمارات، وغزارة في الأمطار على #الربع_الخالي، ومتوقع رياح من متوسطة لقوية على أجزاء من الساحل الغربي والوسطى والشرقية والجنوبية اليوم الأحد 28/ 11/ 1441هـ وغدًا الاثنين؛ إلا أن يصرفها الله".حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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