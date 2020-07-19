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الدفاع المدني ينعى أحد رجاله: استُشهد نتيجة مباشرته حريقاً في سوق الصواريخ بجدة

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المديرية عبر حسابها بـ "تويتر": نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

الدفاع المدني ينعى أحد رجاله: استُشهد نتيجة مباشرته حريقاً في سوق الصواريخ بجدة

نعت الإدارة العامة للدفاع المدني، صباح اليوم، أحد رجالها وذلك عبر حسابها الرسمي بعد أن استُشهد نتيجة مكافحة حريق في سوق الصواريخ بجدة.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: استُشهد صباح هذا اليوم أحد رجال الدفاع المدني المخلصين الرقيب محمد عبدالله الثقفي؛ نتيجة مباشرته حادث حريق وقع في سوق الصواريخ بمحافظة #جدة.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الدفاع المدني ينعى أحد رجاله: استُشهد نتيجة مباشرته حريقاً في سوق الصواريخ بجدة

الدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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