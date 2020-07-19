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"القيادة" تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح

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"القيادة" تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح "القيادة" تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح
الملك وولي العهد دعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح -رحمه الله-.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح -رحمه الله-.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح -رحمه الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وبعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد في دولة الكويت، حيث قال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح -رحمه الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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