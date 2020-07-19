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باكستان تطالب قطر مجدّداً.. ادفعوا حقوق ورواتب مواطنينا

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باكستان تطالب قطر مجدّداً.. ادفعوا حقوق ورواتب مواطنينا باكستان تطالب قطر مجدّداً.. ادفعوا حقوق ورواتب مواطنينا
عملوا في مشاريع بالدوحة

باكستان تطالب قطر مجدّداً.. ادفعوا حقوق ورواتب مواطنينا

جدّدت باكستان مطالبها للحكومة القطرية بمعالجة حقوق مواطنيها العاملين في قطر، خاصة العمالة التي عملت في مشاريع كأس العالم 2022.

وذكرت تقارير باكستانية أن عدداً كبيراً من الباكستانيين عملوا في مشاريع كأس العالم في الدوحة إلا أنهم لم يحصلوا على الكثير من حقوقهم ورواتبهم، وبسبب المماطلات اضطرت الباكستانية إلى التدخل نيابة عن مواطنيها المتضررين.

ولم يوضح المسؤولون في مكتب الهجرة الباكستاني أعداد المتضررين من عدم تسلم حقوقهم واكتفوا بالإشارة إلى أن الأرقام كبيرة.

وقال مسؤول باكستاني إن بعض العمالة في وقت سابق تلقوا بعض حقوقهم وقاموا بتسويات مع شركات قطرية إلا أن المشكلة عادت مجدّداً لكن بشكل أكبر وأصبح عدد أكبر من العمالة الباكستانية يواجهون كثيراً من المشكلات التي تتعلق بحقوقهم المالية ورواتبهم.

وتطالب الحكومة الباكستانية الجهات القطرية بتسليم المتضررين الباكستانيين حقوقهم ورواتبهم وتوفير السكن والطعام لهم حتى عودتهم إلى باكستان.باكستان قطر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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