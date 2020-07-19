تقرير أمني ألماني.. يتهم قطر بتمويل مليشيات حزب الله الإرهابية

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وفقًا لشهادة مقاول يعمل لصالح قوات المخابرات

كشف تقرير أمني ألماني عن دعم الدوحة لمليشيات حزب الله الإرهابية وفقًا لشهادة مقاول أمني يعمل لصالح قوات المخابرات والأمن الألمانية.

وجاء في التقرير أن قطر موّلت جماعات إرهابية من ضمنها مليشيات حزب الله، إضافة إلى تدفقات مالية من العديد من القطريين الأثرياء واللبنانيين في الدوحة إلى حزب الله؛ مشيرًا إلى أن كل ذلك تم من خلال منظمة خيرية قطرية بمعرفة المسؤولين القطرين.. من جانبها رفضت حكومة قطر والسفير القطري في برلين التعليق أو نفي التقرير.

وفي عام 2014، اتهم وزير التنمية الألماني غيرد مولر، قطر بشكل صريح بتمويل إرهابيي داعش.قطر