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بسبب التفشي السريع لكورونا.. 40 دولة إفريقية تغلق حدودها بالكامل

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بسبب التفشي السريع لكورونا.. 40 دولة إفريقية تغلق حدودها بالكامل بسبب التفشي السريع لكورونا.. 40 دولة إفريقية تغلق حدودها بالكامل
تم تفعيل حظر التجول الليلي عبر 34 بلدًا

بسبب التفشي السريع لكورونا.. 40 دولة إفريقية تغلق حدودها بالكامل

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأن 40 دولة إفريقية أغلقت حدودها بالكامل؛ بسبب مخاوف تتعلق بالتفشي السريع لمرض الجديد (كوفيد-19) في إفريقيا.

وأعلن المركز في بيان له اليوم، أن نحو 40 دولة إفريقية لا تزال قيد "إغلاق كامل للحدود"؛ فيما تم تفعيل حظر التجول الليلي عبر 34 دولة؛ في محاولة لوقف انتشار الفيروس المعدي.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في جميع أنحاء القارة الإفريقية تجاوَزَ حتى اليوم 682743 حالة؛ بينما ارتفع عدد الوفيات جراء المرض إلى 14671، ونحو 362071 حالة تعافٍ حتى الآن.

وأكد البيان أن بعض البلدان الإفريقية لا تزال تسمح بنقل البضائع والشحن والنقل في حالات الطوارئ، منها وإليها، وتسمح بعض الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي للمواطنين والمقيمين بالدخول، ولكن جميع الحدود مغلقة بشكل أساسي.

ولفت إلى أنه في ظل الجهود المتزايدة لاحتواء تفشي المرض عبر بلدان القارة؛ تطبّق 41 دولة ارتداء أقنعة الوجه بشكل إلزامي في الأماكن العامة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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