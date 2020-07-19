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﻿الأسبوع في 11 صورة: مذنب "نوايز" النادر يضيء السماء.. وبرج إيفل يتأنق في "يوم الباستيل"

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﻿الأسبوع في 11 صورة: مذنب

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد شاهد الجموع حول العالم مذنب "نوايز" الساطع بالعين المجردة في سماء دول عدة في حدث نادر الحدوث. وبينما كان يتزين برج إيفل وسماء باريس بالألعاب النارية في يوم الباستيل (اليوم الوطني الفرنسي) كانت الفيضانات تضرب الهند والصين مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

ونترككم مع الصور:

1- برج إيفل يتزيَّن بالألعاب النارية في اليوم الوطني الفرنسي.

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2- فيضانات نهر اليانغتسي تغمر أحد الطرق في ووهان بالصين.

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3- فيل وطفلة يعبران طريقًا سريعًا في متنزه كازيرانجا الوطني المتضرر من الفيضانات في الهند.

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4- "السباحة مع الجاموس".. من تركيا.

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5- مذنب نوايز في سماء مالطا خلف برج سان مارك.. ويمكن رؤيته بالعين المجردة.

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6- جسر ميناء سيدني الشهير كما يظهر من نافذة الطائرة.

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7- القمر ينير السماء خلف مآذن مسجد "قول شريف" في كازان الروسية.

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8- غروب الشمس من خلف مباني حي مانهاتن الشهير في نيويورك.

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9- سُحب ملونة بديعة تعانق غروب الشمس في سماء سان فرانسيسكو الأمريكية.

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10- أقرب صورة للشمس.. التقطتها وكالة الفضاء الأوروبية.

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11- نجوم درب التبانة تتلألأ في سماء إحدى مناطق التزلج في نيو ساوث ويلز بأستراليا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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