أخبار عاجلة

8 الصبح - عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو وعيد الأضحى -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضراوات ومواعيد القطارات بتاريخ 23/7/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 23/7/2020 -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 22/7/2020 | الحلقة الكاملة -
تفاصيل خصم ألف جنيه من أسعار السلع على بطاقات التموين وتخفيضات المصانع بموجب المبادرة الرئاسية -
أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل -
جامعة "الحفر" تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا -
"أمين الجوف" يوقّع 11 عقدًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز خمسة ملايين ريال‎ -
رحلات الموت عبر ليبيا.. حين يلعب "أردوغان" مع أوروبا بنفس الورقة! -
القصيم.. أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مديرة "النقد الدولي": خطة عمل مجموعة العشرين برئاسة هي مفتاح التعاون بأزمة كورونا

Print
مديرة "النقد الدولي": خطة عمل مجموعة العشرين برئاسة السعودية هي مفتاح التعاون بأزمة كورونا مديرة "النقد الدولي": خطة عمل مجموعة العشرين برئاسة هي مفتاح التعاون بأزمة كورونا
حثت على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتأمين انتعاش مرن.. مع دخول المرحلة التالية للجائحة

مديرة

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه مع دخول المرحلة التالية من أزمة كوفيد ١٩ ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات السياسية، فضلاً عن زيادة التعاون الدولي، مبينة أن خطة عمل مجموعة العشرين برئاسة هي مفتاح هذا الجهد.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم في ختام الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنك المركزي لمجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أنه بسبب التأثير المستمر لوباء كوفيد ١٩ يواجه الاقتصاد العالمي ركودًا عميقًا هذا العام، مع توقُّع انتعاش جزئي وغير متكافئ في عام 2021. مشيرة إلى أنه في حين لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات فإن الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها دول مجموعة العشرين ساعدت آخرين على تجنب نتيجة أسوأ بكثير.

وقالت جورجيفا: إنه لدعم الدول في مكافحة الأزمة، ومنع تضرر الاقتصاد العالمي لفترة طويلة، تظل استجابة الصحة العامة الأولوية الرئيسة لحماية الأشخاص والوظائف والنشاط الاقتصادي. مشيرة إلى أنه في جميع أنحاء العالم نفذت الدول تدابير استثنائية لدعم الأفراد والعمال؛ إذ ينبغي الحفاظ على شريان الحياة هذا حسب الحاجة.

وبيّنت أنه يجب أن تستمر السياسات المالية والنقدية الداعمة حتى نتمكن من تأمين خروج آمن ودائم من الأزمة. مفيدة بأنه قد يؤدي الانسحاب المبكر لهذا الدعم إلى عرقلة الانتعاش، وتكبد تكاليف أكبر.

وأفادت جورجيفا بأنه تحتاج السياسات إلى الاستعداد للتغيير التحويلي ودعمه؛ إذ قد تتقلص بعض القطاعات بشكل دائم، بينما ستتوسع قطاعات أخرى، مثل الخدمات الرقمية. مشيرة إلى أن التكيف مع التغيير بطريقة شاملة سيتطلب الحماية الاجتماعية الكافية، والتدريب والمساعدة في البحث عن عمل للعمال.

وأضافت: نحن بحاجة إلى الاتحاد لمساعدة أكثر الاقتصادات فقرًا وضعفًا، ولاسيما تلك التي تعاني ارتفاع الديون، أو تعتمد على قطاعات تضررت بشدة. مشيدة بمبادرة تعليق خدمة الديون (DSSI) من مجموعة العشرين، وآملة بأن يتم النظر في تمديدها.

ولفتت النظر إلى أنه لجعل المبادرة أكثر فاعلية يجب تعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وشفافية أكبر للديون. مبينة أن هناك حاجة لسد الفجوات في هيكل الدين الدولي، والتفكير في تخفيف الديون بصورة أكثر شمولاً للعديد من البلدان.. ومبدية استعداد البنك لدعم هذه الجهود.

وشددت جورجيفا على أنه يمكننا استخدام الأزمة كفرصة لبناء مستقبل أفضل لجميع الناس من خلال (تعظيم إمكانات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار الأخضر لمكافحة تغير المناخ بطريقة غنية بالوظائف، والاستثمار في رأس المال البشري لبناء أكثر شمولاً).

وتابعت بالقول: لقد تحرَّك صندوق النقد الدولي بسرعة لم يسبق لها مثيل في توفير التمويل الطارئ لـ72 دولة في أربعة أشهر، وسنواصل دعم الدول الأعضاء بلا هوادة.

وأشارت إلى وجود احتياجات ملحة بشكل خاص لمساعدة البلدان منخفضة الدخل، والدول الصغيرة والهشة التي تضررت بشدة بدعم من عضويتنا. موضحة أن الصندوق يواصل تعبئة موارد ميسرة إضافية لمساعدتها، ويعمل على تكثيف الإجراءات من أجل الاستفادة بشكل أفضل من حقوق السحب الخاصة الموجودة.

واختتمت جورجيفا حديثها بالقول: سيستكشف صندوق النقد الدولي أدوات إضافية، يمكن أن تساعد بشكل أكبر في هذه الأزمة التي لا مثيل لها. ويبرز دورنا في مركز الأمان المالي العالمية في هذا الوقت من الحاجة غير المسبوقة للبلدان الأعضاء.قمة مجموعة العشرين بالرياض الجديد صندوق النقد الدولي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة: ربع سكان نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.. هذا ما كشفته "الأجسام المضادة"

دراسة: ربع سكان نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.. هذا ما كشفته "الأجسام المضادة"

مشاهد جديدة لحوت عملاق عالق في شبكة صيد الأسماك

مشاهد جديدة لحوت عملاق عالق في شبكة صيد الأسماك

خطورة اللامبالاة والتهور بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا | #من_مصر

خطورة اللامبالاة والتهور بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا | #من_مصر

موريتانيا: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية