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"الصحة" تستعرض اليوم التحليل البياني للحالات الحرجة والتعافي والوفيات

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دعت لطرح الأسئلة والاستفسارات عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات الجديد (COVID-19) اليوم الأحد عند الساعة 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل؛ يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر التحليل البياني للحالات الحرجة، حالات التعافي، والوفيات، وإجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوص، ويجيب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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