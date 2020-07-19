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8 الصبح - عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو وعيد الأضحى
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الخميس 23 يوليو 2020 10:20 صباحاً
8 الصبح - أسعار الذهب والخضراوات ومواعيد القطارات بتاريخ 23/7/2020
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الخميس 23 يوليو 2020 10:20 صباحاً
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 23/7/2020
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الخميس 23 يوليو 2020 10:20 صباحاً
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 22/7/2020 | الحلقة الكاملة
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الخميس 23 يوليو 2020 10:20 صباحاً
تفاصيل خصم ألف جنيه من أسعار السلع على بطاقات التموين وتخفيضات المصانع بموجب المبادرة الرئاسية
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الخميس 23 يوليو 2020 10:19 صباحاً
أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل
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الخميس 23 يوليو 2020 10:17 صباحاً
جامعة "الحفر" تعلن نتائج القبول المبدئي في برامج الدراسات العليا
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الخميس 23 يوليو 2020 10:17 صباحاً
"أمين الجوف" يوقّع 11 عقدًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز خمسة ملايين ريال
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الخميس 23 يوليو 2020 10:17 صباحاً
رحلات الموت عبر ليبيا.. حين يلعب "أردوغان" مع أوروبا بنفس الورقة!
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الخميس 23 يوليو 2020 10:17 صباحاً
القصيم.. أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"
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الخميس 23 يوليو 2020 10:17 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
انتصرت سيادة القانون فى سوهاج بعد 21 يوم عمل شاق.. إزالة أضخم برج مخالف بالصعيد.
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 19 يوليو 2020 01:16 صباحاً
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